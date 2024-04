BM faz campanha de vacinação contra a febre aftosa

Barra mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e o Núcleo de Defesa Agropecuária da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (Seappa), está incentivando a vacinação contra a febre aftosa, que é uma doença grave que acomete animais de casco fendido (aqueles com duas unhas). A campanha nacional para bovinos e bubalinos seguirá até o dia 30 de abril.

A transmissão da febre aftosa entre os animais pode ocorrer através de contato com animais doentes e materiais contaminados, como equipamentos veterinários, roupas, botas, veículos, entre outros. O vírus também pode ser transmitido através de carne, leite e derivados.

O secretário da pasta, Bruno Meirelles, falou sobre a importância da imunização para o município e para os animais. “Essa campanha de vacinação tem uma grande relevância no nosso calendário anual. Os proprietários devem adquirir as vacinas em estabelecimentos de produtos veterinários, imunizar os animais e declará-los nos núcleos de defesa agropecuária mais perto da sua propriedade. É fundamental fazer esse tipo de trabalho para ficarmos na zona livre, cujo benefício é nós conseguirmos levar para fora do estado, além de poder trazer outros de fora”, explicou Bruno.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo e-mail: [email protected]