BM: Fundação Cultura e ArcelorMittal abrem a temporada 2024 do ‘Diversão em Cena’

Barra Mansa – A temporada 2024 do programa ‘Diversão em Cena’ teve início no Corredor Cultural neste domingo (16), com o musical ‘Chapeuzinho Vermelho’. A iniciativa é viabilizada pela Fundação ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apoio da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM).

O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, falou sobre a renovação da parceria que vai proporcionar atrações teatrais até dezembro.

“O calendário deste ano já está confirmado e com todas as apresentações acontecendo no Corredor Cultural, sendo um domingo por mês e sempre às 10h. Porém, para o mês de julho, o cronograma conta com dois espetáculos. Vale destacar que é muito importante nós ocuparmos os espaços públicos da cidade, principalmente com atrações diversificadas, que é o plano para a democratização dos equipamentos e da cultura.

Com essas apresentações, que são gratuitas e em local público, nós cumprimos várias metas da cultura em um único local, além de conseguirmos alcançar o objetivo de incentivar os artistas locais nos dias que não temos o Diversão em Cena “, disse Bravo.

No espetáculo apresentado neste domingo, as crianças foram transportadas para um mundo de fantasia e aprendizado, estimulando a criatividade, a imaginação e o senso crítico. O musical trouxe o clássico conto da ‘Chapeuzinho Vermelho’ com uma mensagem sobre a necessidade de equilibrar a magia do mundo virtual com a riqueza do mundo real.

Em breve a Fundação Cultura Barra Mansa e a Fundação ArcelorMittal vão divulgar a programação completa dos próximos espetáculos.