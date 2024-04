BM: Idosos e PCDs poderão comer de graça no Restaurante do Povo

Barra Mansa – O governador Cláudio Castro inaugurou nesta sexta-feira (5) o Restaurante do Povo Irmã Ruth em Barra Mansa. A unidade é a primeira do estado a servir jantar, completando as três principais refeições do dia. A abertura do local foi realizada pela Emop-RJ, da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, com investimento de R$ 1,6 milhão.

“Quando há parceria entre o Governo do Estado e prefeitura, há harmonia e a população é a maior beneficiada. Estamos orgulhosos de trazer esse equipamento de volta, a sexta unidade aberta por essa gestão. O papel desse restaurante é muito mais que só refeição, é saber que muitas pessoas têm agora um local para matar a fome. Ninguém consegue ser feliz com fome. Então é muito mais que um prato de comida, é dignidade, é empatia, é amor ao próximo e a gente fica feliz de estar podendo exercer isso através da confiança que vocês tiveram”, afirmou Castro.

Administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos em parceria com a Prefeitura, o Restaurante do Povo de Barra Mansa vai servir cerca de 2.000 refeições por dia, sendo 500 cafés da manhã, 1000 almoços e 500 jantares. Os valores das refeições variam entre R$ 0,50 (café da manhã) e R$ 1 (almoço ou jantar). Idosos e pessoas com deficiência não pagam.