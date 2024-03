BM inaugura Fábrica de Fraldas nesta quinta-feira

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa em parceria com a Secretaria de Saúde (SMS), vai inaugurar nesta quinta-feira (14), às 17h, a Fábrica Municipal de Fraldas.

O equipamento, instalado na Rua Pinto Ribeiro, no Centro, irá beneficiar pessoas com deficiência física, mental ou neurológica e idosos que não possuem condições de adquiri-las, além de pessoas que necessitem de uso contínuo ou temporário e que se enquadrem no Cadastro Único da Assistência Social (CadÚnico) ou que sejam atendidas por Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

SERVIÇO

Inauguração da Fábrica Municipal de Fraldas

Data: 14/03 (quinta-feira)

Horário: 17h

Local: Rua Pinto Ribeiro, nº 65, no Centro