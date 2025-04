BM inaugura quadra pública de areia no Roberto Silveira

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU), em parceria com a Associação de Moradores do bairro Roberto Silveira e o vereador Paulo Sandro, inaugura nesta quinta-feira (17), às 17h30, a Quadra de Areia Sérgio Coelho dos Santos, que leva o nome do antigo morador conhecido como Bica Canoeiro. O espaço fica na Rua José Marciano dos Santos – Beira Rio –, no bairro Roberto Silveira.

A nova quadra conta com iluminação de LED, o que permitirá a realização de partidas noturnas, além de novos bancos instalados ao redor do espaço, oferecendo mais conforto ao público. O local poderá ser utilizado para modalidades como futevôlei, vôlei e futebol de areia.

Logo após a inauguração, estão previstos os primeiros jogos de futevôlei. No Campo Magno Oliveira, ao lado da quadra, será realizado um torneio de futebol com as crianças atendidas por um projeto esportivo da comunidade.