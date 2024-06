BM: ‘Inverno Tô no Rio’ acontece neste fim de semana

Barra Mansa – Com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, o container itinerante ‘Inverno Tô no Rio’, projeto de destinação turística do Governo do Estado do Rio de Janeiro – através da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio – retorna ao município neste fim de semana. O evento é gratuito e vai acontecer nos dias 21, 22 e 23, no Corredor Cultural, no Centro.A programação vai contar com distribuição de materiais informativos e presença de profissionais explicando e tirando dúvidas do público. Quem comparecer ao Corredor Cultural também poderá prestigiar a feira de artesanato, os food-trucks e os brinquedos, além de fazer fotos no equipamento.A montagem da estrutura do container foi iniciada na quarta-feira (19), para início das atividades na sexta-feira (21).

PROGRAMAÇÃO:

21/06 (sexta-feira)

– 19h – Jô e Samuel

– 20h30 – Vitão

22/06 (sábado)

– 19h00 – Márcia Gomes

23/06 (domingo)

– 17h00 – Ricardinho Trio

– 18h30 – Cecília Reis e Dan Rodrigues

– 20h00 – Julinho Marassi e Gutemberg

Local: Corredor Cultural – Centro, Barra Mansa.