BM: ‘Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro’ quer inspirar uma nova geração

Barra Mansa – Entre os dias 20 e 24 de maio, Barra Mansa, é o endereço da expedição ‘Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro’, idealizada pela plataforma de conhecimento Força Meninas. A iniciativa promove atividades para apresentar histórias inspiradoras de mulheres em diversas áreas da ciência para crianças de 10 a 15 anos, além de despertar a curiosidade e incentivar meninas a ingressarem em carreiras com baixa representatividade feminina, especialmente ciências, tecnologia, engenharia e matemática, por meio de apresentações teatrais e espaços interativos. As sessões acontecem na Festa da Roça, no Distrito de Nossa Sra. do Amparo e no Parque da Cidade.

O projeto é uma realização Força Meninas em parceria com o Ministério da Cultura – Governo Federal, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio das empresas John Deere, ArcelorMittal – Fundação ArcelorMittal e Novelis.

Construída em parceria com a Cia Realejo, a peça “Uma Janela Para O Mundo” é uma das atividades programadas. Conta a história de duas meninas que vivem em décadas diferentes – Luna está em 2024 e Estela, em 1924 – e decidem criar uma máquina do tempo para fugir dos problemas de seus mundos. A peça homenageia as cientistas Enedina Alves, Katherine Johnson e Ada Lovelace.

Com visitação de cerca de uma hora, o público será guiado por um circuito dinâmico, imersivo e interativo composto por cinco ambientes temáticos. A mostra usa o STEAM como abordagem pedagógica interdisciplinar, que prevê a integração colaborativa e criativa dos conhecimentos em ciências, tecnologia, engenharia, artes & design e matemática.

O visitante circula por instalações imersivas que passam pelos princípios do processo criativo, da inovação e da inventividade, com criação e curadoria de Déborah De Mari, fundadora da Força Meninas. A ideia é mostrar para as crianças a beleza do detalhe e, ao mesmo tempo, a complexidade do mundo em que vivemos. O desejo é que as garotas saiam da experiência compreendendo a importância de ingressarem em áreas estratégicas, como Ciências, Engenharia e Tecnologia, para transformar positivamente o presente e o futuro.

Ao término do programa, será entregue a cada participante um livreto escrito por Déborah De Mari, que narra a vida de dez mulheres de destaque nas carreiras de STEM. Dentre elas estão a engenheira Carol Shaw (pioneira no desenvolvimento de jogos eletrônicos) e a bióloga e educadora Bertha Lutz.

‍

As apresentações terão também transmissão em Libras e infraestrutura acessível para pessoas com deficiência (PcD).

“A expedição tem o intuito de oferecer inspiração e despertar o interesse desses alunos em áreas que são foco das profissões do futuro. Nosso objetivo é levar um mix de diversas tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada e até inteligência artificial por meio da metodologia STEAM. A exposição interativa combinada à força da linguagem teatral tem a função de despertar a vontade de aprender dos estudantes de maneira inovadora em atividades que conectam o mundo real ao como e o porquê de profissões do futuro’’ conta Déborah De Mari, fundadora do Força Meninas e idealizadora do projeto

As crianças interessadas precisam comparecer ao local acompanhadas de um adulto responsável com seus respectivos documentos de identidade.

Serviço Expedição “Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro”

Cidade: Barra Mansa

Local 1: Festa da Roça – R. Comendador João Thomaz, 254 – Nossa Sra. do Amparo, Barra Mansa – RJ

Data: 20 e 21 de maio de 2024

Horários das sessões:

13h00 e 15h00 no dia 20/05

8h00 e 10h00 no dia 21/05

Local 2: Parque da Cidade – Roberto Silveira, Barra Mansa – RJ

Data: 22 a 24 de maio de 2024

Horários das sessões:

8h00, 10h00, 14h00 e 16h00