BM: Novos conselheiros de Políticas de Promoção da Igualdade Racial são eleitos

Barra Mansa – Na manhã deste sábado (12), Barra Mansa realizou o 3º Fórum Especial do Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Comuppir), e a eleição para definir os novos membros do setor que está integrado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH).

O evento aconteceu no Centro Educacional Integrado (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, e contou com a presença do prefeito Luiz Furlani; da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte; da secretária de Habitação, Fátima Lima; do presidente do Comuppir, Paulo César dos Santos, do gerente de Políticas de Igualdade Racial (Gepir), Tom Teixeira, e de membros da sociedade civil e do poder público.

– A igualdade racial, seja no ambiente de trabalho, familiar, escolar, urbano, de qualquer integralização ou integração de pessoas, tem que acontecer. Vocês podem ter certeza que o nosso direcionamento é que o poder público olhe para todos com a mesma importância. Como gestor, não poderia deixar de estar aqui para contemplar este momento e ressaltar a sensibilidade que temos para lidar com essa questão – disse o prefeito Furlani, na abertura do evento.

Na ocasião, o presidente do Comuppir destacou a importância de unir forças para avançar cada vez mais nas pautas de igualdade racial no município. “É fundamental essa iniciativa de fortalecer as políticas públicas de igualdade racial. A parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, ajuda a fomentar a causa. Vamos acompanhar e caminhar juntos para fazer com que todos tenham voz e respeito”, disse Paulo César, ressaltando a alegria em valorizar ações que promovam a garantia do respeito e o combate a todas as formas de discriminação.

O Comuppir conta com 16 membros, que são divididos entre representantes da sociedade civil e do governo municipal, sendo oito de cada. Os representantes irão compor as cadeiras pelo próximo biênio (2025-2026).

Da sociedade civil, foram eleitos representantes dos seguintes setores:

Dois do Movimento Negro Organizado; um da Instituição de ensino superior (Centro Universitário de Barra Mansa – UBM); um representante da OAB-BM (Ordem dos Advogados do Brasil – 4ª Subseção Barra Mansa); um da Associação de moradores; um de Matrizes africanas; um de Religiões cristãs e um para a associação de Mulheres negras

Já os novos representantes do governo municipal no Comuppir são indicados pelas seguintes secretarias:

– Fundação Cultura

– Secretaria de Saúde

– Secretaria de Educação

– Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos

– Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer

– Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação

– Câmara Municipal

– Gerência de Promoção de Igualdade Racial