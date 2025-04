BM: Obras da segunda etapa do Parque Industrial de começam nesta terça-feira

Barra Mansa- A segunda etapa das obras de construção e instalação do Parque Industrial de Barra Mansa, localizado no terreno da antiga Edimetal, terá início nesta terça-feira (8). O terreno está localizado em uma área de 363 mil metros quadrados, às margens da rodovia Presidente Dutra. A confirmação foi feita pelo prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, na última segunda-feira (7) com exclusividade ao DIÁRIO DO VALE.

O investimento será feito pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, com recursos adquiridos pela venda de áreas para instalação das empresas no Parque Industrial.

“O Parque Industrial é o futuro de Barra Mansa. É o futuro de uma cidade próspera, em desenvolvimento, gerando empregabilidade e renda. Esse parque, o nosso parque industrial, vai possibilitar que Barra Mansa tenha o maior espaço disponível a quem quer investir no beneficiamento do aço e no setor siderúrgico, porque ele margeia a Dutra e também a ferrovia. Então, podem ter certeza que investir no nosso parque industrial é investir no crescimento, no futuro e no desenvolvimento do seu negócio junto ao município de Barra Mansa”, explicou o prefeito.

A área é tratada como a menina dos olhos do desenvolvimento econômico não só de Barra Mansa, mas como da região Sul Fluminense, devido ao seu potencial logístico. Essa é uma área que integra o modal ferroviário, as margens da rodovia mais importante do Brasil, por onde circula 50% do PIB brasileiro, que é a rodovia Presidente Dutra.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Bruno Paciello, trabalha nesse projeto há quatro anos, desde de que deixou a Secretaria de Desenvolvimento para assumir a companhia. A missão de Bruno era dar efetividade e transformar em realidade um projeto que se arrasta em Barra Mansa há muitos anos.

“As empresas que vão se instalar poderão gozar do benefício fiscal da lei estadual nº 8.960/21 (Lei do Aço), que reduz o ICMS de 18% para 3%, sendo um grande atrativo para novas empresas se instalarem em Barra Mansa. Esse será um parque vocacionado ao setor do aço, um parque vocacionado foi desenvolvido para receber empresas deste setor”, afirmou Bruno.

Ele destacou ainda que através do Parque Industrial, o cenário econômico será muito positivo para a atração de empresas do setor. “Nós temos duas grandes fornecedoras, a CSN e a ArcelorMittal, muito próximas daqui e o Parque Industrial vem para poder fazer esse transbordo. O Parque Industrial vem para poder receber empresas do Aço, que vão gozar desse benefício fiscal, ou seja, é um parque vocacionado ao setor do aço e também vai contar com uma operação multimodal no qual o empresário da região Sul-fluminense vai poder comprar esse aço”, explicou.

De acordo com Bruno Paciello, a empresa contratada para operar o multimodal é a Duo Valle. “Barra Mansa se consolida como um hub logístico estratégico, unindo eficiência e conectividade para atender às demandas das indústrias. Com a integração dos modais rodoviário e ferroviário, a cidade oferece uma infraestrutura competitiva, impulsionando o suprimento e a distribuição de produtos acabados. Esse potencial reforça seu papel como um ponto chave no desenvolvimento econômico e na otimização das cadeias de abastecimento”, reforçou Bruno.

Etapas

A expectativa é de que dentro de seis meses, a primeira empresa já esteja instalada dentro da unidade e gerando empregos. Nesta terça-feira, as obras já terão início para a execução dos serviços de instalação de construção de rede de água esgoto, asfaltamento, infraestrutura de energia elétrica com posteamento e toda a parte de infraestrutura para receber as empresas.