BM participa de Missão Benchmarking Políticas Públicas em Belém do Pará

Belém do Pará – O secretário de Planejamento Urbano de Barra Mansa, Eros dos Santos; o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello; empresários e entidades de classe de Barra Mansa e do Sul Fluminense estão em Belém do Pará participando da Missão Benchmarking Políticas Públicas, promovido pela Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec). Nesta quarta-feira (8), a comitiva esteve em um primeiro encontro para conhecer as políticas públicas e o modelo de gestão das áreas econômicas incentivadas pelo estado paraense.

De acordo com Bruno Paciello, o convite partiu através da Agência de Desenvolvimento Regional Sul Fluminense (ADR), em parceria com o Sebrae/RJ. “Nós estamos aqui representando Barra Mansa, junto com outros cinco municípios do Médio Paraíba, por meio de uma parceria entre o Sebrae do Rio de Janeiro e do Pará, para nos apresentar a implementação de áreas industriais, para o fomento da geração de novos negócios e a promoção do desenvolvimento territorial. Nesta quinta-feira, dia 09, nós iremos a campo para visitar dois condomínios industriais e conhecê-los na prática”, disse.

Segundo Eros dos Santos, a visita agregará conhecimento para o desenvolvimento de ações e a promoção do distrito industrial de Barra Mansa. “Essa é uma oportunidade única. Estamos aqui representando o prefeito Rodrigo Drable, realizando uma troca de experiências e buscando novos conhecimentos para agregar no nosso dia a dia em Barra Mansa. Além disso, estamos prospectando novos investimentos para a nossa cidade”, detalhou.

Pinheiral

Também participam do encontro o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, e o secretário de Governo e Desenvolvimento Econômico do município, Estanislau Corrêa. Ednardo destacou o papel fundamental desse encontro no compartilhamento de conhecimentos entre os municípios.

“Está sendo um momento único para trocarmos experiências e aprendermos uns com os outros. Estamos aqui para absorver conhecimentos que possam contribuir significativamente para o desenvolvimento econômico das cidades”, disse o prefeito.

Para Estanislau Corrêa, a necessidade de estabelecer parcerias sólidas entre os municípios vinculados ao CODEC são essenciais para que as regiões superem os desafios e promovam o desenvolvimento econômico. “É com muita felicidade que estamos participando deste encontro que vai nos agregar positivamente em vários aspectos. Sairemos daqui com informações valiosas que colocaremos em execução em Pinheiral para que possamos impulsionar ainda mais o setor econômico de nossa cidade”, afirmou o secretário.