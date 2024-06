BM: Polícia prende três homens armados no bairro Vila Maria

Barra Mansa – A Polícia Militar prendeu, na noite da última terça-feira (4), três homens após receber denúncia de que eles estariam armados no bairro Vila Maria. Um quarto homem faleceu após uma troca de tiros. A PM apreendeu dois revólveres de calibre 38, 12 munições e três celulares.

O grupo de quatro homens se encontrava com armas em punho na rua Orestes Viana Fonseca, na beira do Rio Paraíba do Sul, quando a polícia deu a voz de prisão. Um deles se recusou abaixar a arma e, durante tentativa de fuga, disparou várias vezes contra os policiais, que revidaram. O SAMU foi chamado no local e constatou o óbito do fugitivo. Os demais se renderam no local e foram levados para a 90ª DP.