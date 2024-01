BM: Processo seletivo da Educação tem inscrições prorrogadas para cargo de motorista

Barra Mansa – As inscrições para o cargo de motorista do processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação (SME) foram prorrogadas até o dia 31 de janeiro. Para se inscrever, através do link http://www.barramansa.rj.gov.br/processo-seletivo-educacao-001-2024, é necessário possuir o ensino fundamental completo.

O edital com todos os detalhes está disponível em: www.barramansa.rj.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/Processo-Seletivo-01.2024-SMEBM.pdf.

Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas à Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado, através do e-mail: [email protected].