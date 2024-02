BM: Projeto Música nas Escolas está com as inscrições abertas

Barra Mansa – O Projeto Música nas Escolas, em Barra Mansa, está com as inscrições abertas para as aulas de instrumentos musicais. As vagas são direcionadas aos alunos da Rede Municipal de Educação, a partir de 8 anos.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer à sede do projeto, acompanhados de um responsável, munidos com cópia da certidão de nascimento ou do RG, cópia do RG do responsável pelo aluno, cópia do comprovante de residência, foto 3×4 e declaração devidamente matriculado na Unidade Escolar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Parque da Cidade de Barra Mansa.

O Projeto

O Projeto Música nas Escolas tem como missão fazer da música uma ferramenta de educação e transformação social. Desde sua fundação em 2003, visa não apenas oferecer formação musical de alta qualidade, mas também possibilitar o crescimento pessoal e artístico das crianças e jovens atendidos.

Ao longo dos anos, o projeto transformou as escolas municipais em centros de formação musical, descentralizando o processo de ensino e permitindo o acesso de comunidades de todas as regiões de Barra Mansa à educação musical. Hoje, atinge todas as unidades escolares do município, mantendo grupos estáveis que se apresentam em grandes concertos de música clássica e brasileira.

Além das aulas, o Projeto Música nas Escolas promove a cultura musical por meio de concertos de alta performance, possibilitando a formação de milhares de crianças e jovens. Atualmente, conta com diversos grupos, como a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, Orquestra Infanto Juvenil, Camerata de Cordas, e muitos outros.

Crescimento Artístico e Educativo

O projeto estabelece um processo educativo contínuo, proporcionando conhecimentos e práticas musicais cada vez mais complexas. Isso culmina na formação de grupos que demonstram o resultado de seu aprendizado em apresentações, recitais e concertos, evidenciando o crescimento e a evolução dos participantes.