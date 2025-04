BM realiza ação de vacinação contra a influenza no Restaurante do Povo

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa promove, nesta terça-feira (29) e quarta-feira (30), uma ação de vacinação contra a influenza, que ocorre das 9h às 13h, no Restaurante do Povo – Irmã Ruth, no Centro. Com a marca de 9 mil doses aplicadas no município, a expectativa é ampliar ainda mais a cobertura vacinal. Para ser imunizado, é necessário apresentar o cartão SUS, a caderneta de vacinação e um documento de identificação com foto.

Neste momento a campanha prioriza grupos considerados mais vulneráveis, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, puérperas, professores do ensino básico e superior, pessoas em situação de rua, profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário. Este ano, a novidade é a inclusão dos trabalhadores dos Correios entre os públicos prioritários.

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, a ação no Restaurante do Povo tem o objetivo de facilitar o acesso à vacina e aumentar a proteção contra as complicações provocadas pela influenza. “Queremos garantir que todos estejam protegidos antes do inverno. Ao levarmos a vacinação para um ponto central como o Restaurante do Povo, conseguimos chegar àqueles que ainda não tiveram oportunidade de ir a uma unidade de saúde”, afirmou.

A responsável pela imunização em Barra Mansa, Hellen Martins, reforçou que além dessa ação especial, todas as unidades de saúde do município continuam aplicando a vacina contra a influenza, junto com outros imunizantes do calendário nacional.

“Estamos empenhados em garantir que ninguém fique sem proteção. Estamos diariamente com todas as unidades ofertando o imunizante contra influenza e os demais, porém quem não puder comparecer agora terá também a oportunidade no Dia D de vacinação, que será no sábado, dia 10 de maio, com todas as unidades abertas”, explicou Hellen.

Sérgio Gomes reforçou que a vacinação contra influenza evita que a doença evolua e traga complicações à população, principalmente quem faz parte do grupo prioritário.

“A vacinação é fundamental para reduzir as internações e mortes relacionadas à gripe. Por isso, ressaltamos a importância de a população comparecer nas unidades ou nas ações pontuais que fazemos, como nesta semana no Restaurante do Povo, com os documentos necessários e manter a caderneta de vacinação atualizada”, finalizou Sérgio.