BM realiza campeonato de atletismo para alunos da rede municipal

Barra Mansa – A Nova UBM (Centro Universitário de Barra Mansa) recebeu na manhã de sábado (21), alunos da rede municipal de Barra Mansa que participaram de uma competição de atletismo.

O campeonato foi realizado pela da Secretaria Municipal de Educação, com apoio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, e faz parte dos Jogos da Amizade.

A competição foi dividida em diversas categorias, sendo elas: sub9; sub11; sub13 e sub15, tanto de masculino quanto do feminino. As provas foram separadas em individuais e revezamento por equipes, ambas com percurso de 50 metros.

O secretário de Educação, Marcus Barros, falou sobre o campeonato de atletismo. “Essa competição é uma tradição entre as escolas do município, representando uma atividade extracurricular em um sábado letivo”, comentou.

Após as provas, os três mais bem colocados de cada categoria foram premiados com medalhas.