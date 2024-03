BM recebe 4ª Edição do Maximun Fight neste fim de semana

Barra Mansa – O Clube Municipal recebe neste sábado (23) a 4ª Edição do Maximun Fight, uma competição de artes marciais mistas (MMA).

Durante o evento, apoiado pela prefeitura, serão disputados cinco cinturões: três no MM amador; um no profissional e a primeira defesa de título do atual campeão, Jorginho Lasnor – que vai enfrentar o desafiante Fabrício Bakai, de Varginha (MG).

A entrada na arquibancada é gratuita, mas o local tem limite de público para 1.500 pessoas. O início das disputas está previsto para as 14h. Confira abaixo os detalhes:

MMA PROFISSIONAL

Fight Card ( Sujeito a modificações)

Disputa do Cinturão dos Penas:

Até 66 kg – Cristiano “Greco” Cruz vs Jorginho ” IronHand” Lasnor

Disputa do Cinturão dos meios médios:

Até 77 kg – Fabrício Jonas vs Danilo “Guerreiro” Souza

Até 66 kg – Genilton ” Vandamme” Tavares vs David ” Tatu” Magliano

Até 66 kg – Matheus “Teteco” Waldeck vs Marlon “Jacaré” Martins

Até 61 kg – Danilo “Bambam” Marques vs Rivaldo “RV”

Até 66 kg – Lindomar Gomes vs Ivan “Samurai” Alírio

Até 66 kg – Felipe “Roleta” Mendonça vs Fernando Secron

Até 61 kg – Patrick “PK” Monteiro vs Elison Santos –

Até 83 kg – Anderson “SubZero” Cavalcanti vs Evandro Júnior

Até 66 kg – Helisom “NegoVéio” Cruz vs Alessandro “BobWrestler” Jesus