BM recebe encenação da ‘Paixão de Cristo’ na Sexta-feira Santa

Barra Mansa – A sexta edição da Encenação da Paixão de Cristo acontece na Sexta-feira Santa (18), às 17h, no bairro Vista Alegre. Neste ano, o tema do espetáculo será “Esperança”. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

A encenação é realizada anualmente e tem como objetivo reconstituir a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O evento faz parte do Calendário Cultural do município e conta com apoio da Fundação Cultura de Barra Mansa.

O espetáculo é organizado pela Comunidade Nossa Senhora Aparecida e envolve moradores do bairro e arredores. A previsão é de que cerca de três mil pessoas acompanhem a apresentação.

O elenco é formado por atores amadores da região e por atores profissionais convidados. Os ensaios começaram em janeiro e ocorrem, no mínimo, três vezes por semana. Aproximadamente 100 pessoas participam da produção, incluindo figurino, maquiagem, áudio, vídeo, direção e coordenação.

Segundo o diretor Guilherme Lima, esta edição terá novos personagens e cenas que ainda não haviam sido apresentadas em anos anteriores. “A encenação é baseada em passagens bíblicas e busca mostrar ao público os acontecimentos relacionados à trajetória de Jesus”, afirmou.

O ator Marcos Ferreira, que interpreta Jesus, declarou que seu foco é apresentar o papel central de Cristo na narrativa. Larissa Diniz, que representará Maria, participa pela segunda vez do espetáculo. Diego Almeida, que interpretará Judas Iscariotes, participa pela primeira vez. Ele afirmou que a expectativa é de que o público reflita sobre os acontecimentos retratados na peça.