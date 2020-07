BM recebe seis respiradores mecânicos, monitores e três carrinhos de anestesia para combate à Covid-19

Matéria publicada em 7 de julho de 2020, 17:27 horas

Barra Mansa– O município recebeu nesta terça-feira, dia 07, seis respiradores mecânicos, seis monitores e três carrinhos de anestesia para ajudar no combate à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os equipamentos, que são usados, foram emprestados pela Prefeitura do Rio de Janeiro e serão destinados à Santa Casa de Misericórdia.

A Secretaria Municipal de Saúde explicou que após um ofício enviado para o RJ, os maquinários foram emprestados a Barra Mansa cedidos para a Santa Casa. Antes do uso ser efetivado, eles passarão por avaliação técnica e higienizados. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, os equipamentos serão de grande valia nos procedimentos realizados pela Santa Casa de Misericórdia.

– Sem dúvida esse suporte nos garantirá maior qualidade e condições de trabalho. Barra Mansa hoje se encontra com bons índices em relação a outros municípios, porém, nossa meta é melhorar esses números e ofertar sempre um atendimento digno a população -disse.

Getúlio Pereira, provedor da Santa Casa de Misericórdia, falou sobre o suporte que os equipamentos darão a instituição.

– Esse empréstimo nos ajudará a manter a estratégia de contágio do vírus sob controle. Além disso, com esta iniciativa conseguiremos liberar os nossos equipamentos, que estão sendo utilizados no tratamento da Covid-19, para retomar as cirurgias eletivas e a rotina do hospital. Hoje é dia de celebrar essa aquisição que visa reforçar nossas estratégias de enfrentamento da doença – concluiu Getúlio.