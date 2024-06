BM reintegra pessoas em situação de rua ao mercado de trabalho

Barra Mansa – A população em situação de rua está entre os grupos sociais com mais dificuldades de inserção/reinserção no mercado de trabalho. Como consequência, o desemprego representa uma das características mais comumente associadas a essas pessoas. Atualmente em Barra Mansa as ações para inclusão produtiva são preconizadas como estratégicas para ampliação da autonomia, participação social e superação dessa situação, e o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) – vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – ajuda quem quer sair das ruas, ganhar independência financeira e adquirir uma rotina mais digna.

De acordo com o diretor de Proteção Social Especial, Thiago Felix, o Centro POP, é um serviço de grande importância, que vai além das abordagens sociais. “Precisamos ressaltar o serviço realizado, pois este trabalha resgatando o indivíduo que está em situação de rua, reinserindo-o dentro da sociedade e no mercado profissional”, frisou.

O atendido pela Pasta, Wesley Santos, de 32 anos, comentou sobre sua experiência na unidade e a expectativa com as novas oportunidades. “O Centro POP me ajudou a tirar todos os documentos. Já tem 9 meses que eu saí da dependência das drogas e consegui uma vaga de emprego. Atualmente eu me encontro limpo, estou trabalhando e em busca de uma vida mais digna, honesta e responsável”, contou.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Fanuel Fernando, destacou que a importância desse trabalho está ligada ao fato de se dar oportunidade de mudança de vida a essas pessoas. “Estamos sempre buscando garantir que essa população seja integrada. Nós analisamos cada caso e propomos um novo modelo de vida, permitindo que essas pessoas possam sair das ruas, reencontrar a família e retornar à vida profissional em busca de uma nova rotina”, destacou.

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), realiza atividades diárias para pessoas em situação de rua, tanto em grupo quanto individuais, além das abordagens sociais. As ações incluem alimentação (café da manhã, prato de almoço e café da tarde), pernoites, higiene pessoal, conversas e oficinas. A unidade está localizada na Rua Oscar da Silva Marins, 252, no Centro (no pátio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos). O telefone para mais informações é: (24) 3512-5692.