Barra Mansa – Em alusão ao Dia do Trabalhador, celebrado nesta quinta-feira (1º), o Restaurante do Povo Irmã Ruth, localizado no Centro da cidade, contou com uma programação especial promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e do Conselho Municipal de Segurança Alimentar (Comsea).

As ações incluíram aferição de pressão arterial – promovida pela equipe da Cruz Vermelha Brasileira – filial de Barra Mansa; participação dos alunos dos cursos de Biomedicina e Nutrição do Centro Universitário Geraldo Di Biasi (UGB), que mediram glicemia; além da presença da APFAM (Associação dos Produtores Familiares da Santa Rita de Cássia); do Serviço Social do Comércio (Sesc) de Barra Mansa e dos funcionários da Assistência Social e Direitos Humanos, que esclareceram dúvidas da população, incluindo orientações sobre o Cadastro Único (CadÚnico). Houve também apresentação do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM).

A secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, falou da importância das ações alusivas ao Dia do Trabalhador no Restaurante do Povo, valorizando e agradecendo a todos que abrilhantaram o evento. “Essas parcerias visam à saúde e ao acolhimento e mostram a importância de ressaltar a luta dos trabalhadores que são de grande valor para a sociedade. Nossas equipes da Assistência estão de parabéns por essa comemoração especial”, disse.

A presidente do Comsea e também professora na UGB, Vanessa Vasconcelos, exaltou o evento. “Esse é o terceiro evento que o Conselho faz em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa e demais entidades. Nosso intuito é mostrar aos trabalhadores que saúde também é fundamental na rotina deles, que através dos cuidados podem produzir e evoluir cada vez mais em suas funções”, comunicou.

Morador do bairro Roberto Silveira, Francisco Carlos Filho, parabenizou os organizadores pela ação no Restaurante do Povo. “Achei essencial esta iniciativa aqui para que as pessoas possam participar. E enaltecer o trabalhador é sempre algo muito importante”, disse.