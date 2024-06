BM: Restaurante do Povo oferece almoço com comidas típicas de arraiá

Barra Mansa – Em clima de festa junina, o Restaurante do Povo Irmã Ruth promoveu nesta sexta-feira (14), o seu primeiro Arraiá. A população desfrutou de um almoço que teve comidas típicas desta época do ano. Centenas de pessoas se alimentaram com uma refeição que contou com feijão tropeiro, salsichão, arroz, salada, feijão preto e farofa, além de suco de maracujá e canjica como sobremesa.

Houve ainda músicas sertanejas que foram tocadas por membros da Associação dos Sertanejos de Barra Mansa com sanfona e violão. Quem foi ao restaurante aproveitou as canções famosas do sertanejo raiz.

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando, relatou a alegria de ver uma festa junina dentro do restaurante. “Estamos seguindo a determinação do prefeito Rodrigo. Realizar esse Arraiá no restaurante é uma iniciativa que visa valorizar o ser humano, trazendo para ele mais alegria e mais carinho. Temos aqui músicas raiz, comidas de qualidade e com ingredientes bem preparados. Agradeço ao prefeito por nos proporcionar esse momento”, disse.

A moradora do bairro Ano Bom, Nadir da Mota, parabenizou todos os envolvidos e enalteceu a transformação que o restaurante trouxe para os cidadãos. “Este restaurante é uma benção. Venho aqui todos os dias e hoje, está lindo demais. Tudo enfeitado. Os funcionários estão de parabéns”, ressaltou.