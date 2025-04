BM: ‘Restaurante do Povo’ oferece almoço pascal nesta quinta-feira (17)

Barra Mansa -O Restaurante do Povo Irmã Ruth ofereceu um almoço pascal nesta quinta-feira (17). O cardápio especial em celebração à Páscoa contou com torta de pescada, peixe assado, pirão e mousse. Além da refeição, os frequentadores receberam um ovo de chocolate, distribuído pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. O jantar, servido das 18h às 20h, também será em menção à data

Ao lado da secretária da pasta e primeira-dama, Joseane Ricarte, o prefeito Luiz Furlani acompanhou o almoço e a entrega da sobremesa especial. Ele destacou o papel do restaurante na garantia da segurança alimentar e nutricional, oferecendo refeições de qualidade a preços acessíveis.

A secretária Joseane ressaltou que a distribuição dos ovos de chocolate teve como objetivo proporcionar um momento de partilha entre os frequentadores.

“Trabalhamos continuamente para oferecer serviços de qualidade à população, incluindo refeições com cardápios especiais em datas importantes, como a Páscoa. Dessa forma, incentivamos escolhas mais saudáveis, inclusivas e de socialização”, afirmou Joseane.

O Restaurante do Povo oferece café da manhã, almoço e jantar a preços populares. O café da manhã custa R$ 0,50 e é servido das 6h30 às 9h, com pão francês com margarina e café preto ou com leite. O almoço, com cardápio variado, é servido das 10h30 às 14h, a R$ 1,00. Já o jantar, também por R$ 1,00 e com opções diversas, é servido das 18h às 20h.