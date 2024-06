BM: Rodrigo Drable lança Programa de Obras e Serviços nesta sexta-feira

Barra Mansa – Nesta sexta-feira (14), o prefeito Rodrigo Drable, acompanhado de secretários municipais, fará o lançamento do PEOS (Programa Estratégico de Obras e Serviços). O evento, marcado para às 17h30 no Calçadão Dama do Samba – Beira Rio, contará com DJ, música ao vivo com o cantor Vitão, além de atividades de esporte e lazer.

De acordo com o prefeito, o PEOS consiste em investimentos em diversas áreas do município.

“Convido todos os moradores para estarem presentes neste momento especial para a nossa cidade. Este programa é o maior pacote de obras e serviços já anunciados para Barra Mansa, com investimentos nas áreas da saúde, educação, pavimentação, iluminação pública, segurança e muito mais. Será uma grande celebração”, disse Drable.

Antes, às 16h, o prefeito concederá uma coletiva de imprensa, na Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Barra Mansa (Aciap-BM), para dar detalhes sobre os investimentos que serão anunciados.