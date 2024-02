BM: Saae realiza limpeza nas áreas centrais da cidade em preparação para o Carnaval

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) segue em preparação das vias da cidade para o Carnaval. As equipes da autarquia estão reforçando os trabalhos de limpeza, capina e roçada para que as avenidas Joaquim Leite, Domingos Mariano, dentre outras ruas, possam receber os foliões.

Os serviços de limpeza e higienização do Saae já são realizados diariamente no município, sendo organizados por meio de escalas, e, neste período de preparação para o Carnaval, as ações se intensificam na região central, onde costuma haver maior concentração de pessoas. O Saae também se faz presente no bairro Ano Bom e demais áreas.

O diretor do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, pontuou o foco dos serviços de limpeza. “O Saae de Barra Mansa não para. Trabalhamos antes, durante e após a festa para garantir que a população se sinta confortável para festejar e pular no Carnaval. Estamos preparando a cidade para os moradores e também para os turistas que virão a Barra Mansa celebrar esses dias de folia”, comunicou.

A autarquia disponibiliza o contato para que moradores possam solicitar serviços de limpeza ou demais demandas: (24) 3512-4333.