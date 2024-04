BM: Secretaria de Meio Ambiente realiza parceria com Editora Ambiental

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), está realizando uma parceria com a Editora Ambiental, que tem possibilitado o fornecimento e a doação de materiais, como miniprojetor, caixas de som, aparelhos eletrônicos, além de folder, banner e impressões. A secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Agda Carolina de Oliveira, destacou que a educação ambiental não deve se restringir ao ambiente escolar, devendo incluir toda a sociedade. “Trata-se de um processo amplo e complexo. Entre os objetivos destacam-se o desenvolvimento do caráter interdisciplinar da educação ambiental, a formação da consciência crítica e o fortalecimento da cidadania”, enfatizou. Agda ainda ressaltou que o município de Barra Mansa está investindo em estratégias de educação ambiental. “Os equipamentos que recebemos dessa parceria com a Editora Ambiental são de suma importância para ampliarmos ainda mais esse raio de abrangência da educação ambiental para os nossos munícipes”, frisou. Para mais informações, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa disponibiliza o telefone: (24) 2106-3406.

