BM: suspeitos fazem caminhoneiro refém na Dutra e roubam parte de carga

Matéria publicada em 28 de maio de 2023, 14:29 horas

PRF recuperou veículos com registro de roubo e apreendeu réplica de armas

Barra Mansa – Suspeitos renderam e fizeram refém o motorista, cujo a idade não foi revelada, de um caminhão baú, em Barra Mansa, no km 261 da pista sentido Rio, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no fim da noite deste sábado (27).

A partir de denúncia de usuário da rodovia, os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigiram-se ao local e encontraram o caminhão abandonado com parte da carga e o motorista, às margens da rodovia, próximo ao km 260.

Após libertar o condutor, os policiais realizaram buscas no local, mas não encontraram os suspeitos. Além do caminhão, outros dois veículos, um C200 e um Fox, com registros de roubo e furto utilizados no crime, foram recuperados.

Os policiais também apreenderam duas réplicas de armas de fogo, uma de fuzil e outra de pistola. De acordo com a PRF, a carga transportada era de produtos de marketplace que totalizavam R$ 650 mil.