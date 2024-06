BM: Usuários do CAPS podem ter gratuidade no transporte público

Barra Mansa – Foi aprovado em primeira votação na Câmara de Vereadores de Barra Mansa, o projeto de lei que institui a gratuidade no sistema de transporte coletivo urbano, do município de Barra Mansa, para as pessoas acometidas de transtorno mental, de baixa renda, em tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS. De autoria do presidente da Comissão de Saúde, o vereador Deco (Republicanos), a proposta surgiu após o parlamentar ter sido procurado por familiares que estavam encontrando dificuldades em dar continuidade ao tratamento devido ao deslocamento.

De acordo com o projeto aprovado, o direito do cartão de transporte especial será concedido mediante apresentação do laudo médico e parecer social fornecido exclusivamente por profissionais habilitados do CAPS. O direito ao cartão de transporte especial será ampliado quando houver necessidade de acompanhante.

-Em reunião com familiares dos pacientes ouvi relatos das dificuldades em dar continuidade no atendimento por não conseguirem vir ao CAPS no Centro da cidade. Pois, além de todo processo delicado em lidar com o transtorno mental, ainda tem esse gasto excedente com o transporte coletivo. É necessário um esforço do governo municipal para enfrentar esse problema, ampliando o acesso aos serviços de saúde mental.

A segunda votação acontece na próxima semana e o projeto segue para sanção do prefeito Rodrigo Drable.