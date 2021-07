BM vacina contra Covid-19 moradores de 35 anos na segunda-feira

Matéria publicada em 31 de julho de 2021, 16:00 horas

Barra Mansa – Após receber mais 6.250 doses da vacina contra a Covid-19, a prefeitura de Barra Mansa vai imunizar homens e mulheres de 35 anos de idade, no teatro do Parque da Cidade, na segunda-feira (02). A vacinação será de 08 às 12 horas serão vacinadas as pessoas nascidas entre janeiro e abril; de 12 às 16 horas, os nascidos entre maio e agosto e de 15 às 18 horas, os nascidos de setembro a dezembro.

Na terça, dia 3, mulheres com 34 anos recebem a primeira dose do imunizante no teatro do Parque da Cidade. De 8 às 12 horas vacinam as pessoas nascidas entre janeiro e abril; de 12 às 16 horas, os nascidos entre maio e agosto e de 15 às 18 horas, os nascidos de setembro a dezembro.

Na quarta, dia 4, será a vez dos homens também com 34 anos receberem a primeira dose do antígeno. Os nascidos entre janeiro e junho serão imunizados de 8 às 12 horas e aqueles nascidos entre julho e dezembro, de 12 às 16 horas.

Nestes três dias ainda serão imunizados gestantes, puérperas, lactantes de até 24 meses e as segundas doses previamente agendadas, sendo esta última no sistema drive thru.