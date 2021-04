Boavista vence o Resende por 4 a 1

Matéria publicada em 4 de abril de 2021, 16:33 horas

Resende – Na manhã deste domingo, dia 4, pela oitava rodada da Taça Guanabara, o Boavista goleou o Resende por 4 a 1, no Estádio do Trabalhador. Michel Douglas (2 vezes), Marquinhos, Jeferson Renan marcaram para os visitantes, com Derly descontando para o time da casa.

Com o triunfo, o Verdão de Bacaxá subiu para 9 pontos no Cariocão, na nona posição, enquanto o Gigante do Vale estacionou nos 8 pontos, uma posição abaixo. Na próxima rodada, o Resende encara o Macaé, enquanto o Boavista visita o Madureira. Antes disso, a equipe de Saquarema enfrenta o Picos-PI, na quarta-feira (07), às 16 horas, no Estádio Helvídio Nunes, no interior do Piauí.