Bolsa de Crochê é a Sensação do Verão!

O trabalho artesanal tem se mostrado uma forte tendência nas semanas de moda nacionais e internacionais, e consequentemente chega ao gosto popular de diversas maneiras. Uma delas é a bolsa de crochê, que já é consagrado no verão brasileiro e volta ainda mais em alta em 2024.

Forte nos anos 70, a mistura de pontos feitos a mão, em uma peça só, continua sucesso nas produções de influencers e famosas.

Ela é um acessório sempre presente no guarda-roupa feminino, por isso a bolsa de crochê é um modelo perfeito para se ter em suas produções.

Elas combinam muito bem com o verão, pois trazem um toque artesanal, colorido e leve para os looks.

Uma das vantagens do crochê é sua durabilidade, nos oferecendo uma linda bolsa para o resto da vida. Não existem motivos para não se apaixonar pelas bolsas de crochê não é mesmo?!

Enfim, a bolsa de crochê ajuda a elevar os looks do verão e traz muita personalidade para a produção. Ela funciona muito bem no dia a dia, na praia, no barzinho e até mesmo na balada. Portanto, aproveite as inspirações dessa coluna para começar a criar agora mesmo as suas próprias produções.