Bolsa Família: Barra do Piraí unifica pagamentos para primeiro dia do calendário

Barra do Piraí – O município de Barra do Piraí aderiu à decisão de unificar os pagamentos de março e de abril do Bolsa Família para o primeiro dia do calendário. Segundo a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Barra do Piraí, medida está sendo adotada por conta da situação de emergência no município. O pagamento de março acontece nesta sexta-feira (15); já o de abril ocorre no dia 17 do próximo mês.

A secretária de Assistência Social, Paloma Blunk, relembrou que, de acordo com determinação do Ministério de Desenvolvimento Social, os pagamentos seguem um cronograma baseado no final do Número de Identificação Social (NIS). Porém, com o Decreto de Situação de Emergência, vários municípios estão aderindo a essa antecipação.

“Inclusive, se perdurar a necessidade, vamos fazer nos dois próximos meses subsequentes, novamente, independentemente do final do NIS. Esse procedimento depende da autorização do Ministério do Desenvolvimento Social. Vale lembrar que serve pro Bolsa Família e também pro Vale Gás. Apontamos que é mais um recurso, sobretudo para a população que foi atingida pelas chuvas do final de fevereiro”, aponta Paloma.

O prefeito Mario Esteves credita essa necessidade ao fato de Barra do Piraí ainda estar vivendo essa situação. “Não podemos nos esquecer de que estamos lutando contra o tempo para auxiliar e assistir as famílias desalojadas e desabrigadas. Muitas delas não possuem recursos financeiros para reconstruir suas vidas sozinhas. Mas, apontamos que a população barrense tem sido solidária ao ponto de milhares de pessoas conseguirem respirar, comer e ter forças pra vencer, dia após dia”, frisou o prefeito.

