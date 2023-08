Bolsonaro abona filiação de Diogo Balieiro no PL

Brasília – O prefeito de Resende, Diogo Balieiro, assinou sua filiação no Partido Liberal (PL), nesta quarta-feira (16), em Brasília. A assinatura aconteceu na sede do PL e contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também abonou a filiação do prefeito. Diogo, que havia sido reeleito em 2020, pelo DEM, chega ao PL com olhos na sua sucessão e nas eleições para deputado federal, em 2026.

Pelas redes sociais, o prefeito agradeceu o convite do governador Claudio Castro e do senador Flávio Bolsonaro. “Estive em Brasília, nesta quarta-feira, para buscar recursos para nosso município junto aos parlamentares (deputados e senadores), como tenho feito durante meus dois mandatos, e para assinar a minha filiação ao Partido Liberal (PL). O convite para a minha filiação foi feito pelo meu amigo e governador Claudio Castro, pelo senador Flávio Bolsonaro e pelo deputado Altineu Cortes, que é líder do partido na Câmara e presidente do PL no estado do Rio. Agradeço o convite e a presença durante o ato, do presidente Jair Bolsonaro, do presidente do PL Valdemar Costa Neto, do General Braga Netto e do ex-ministro da Cidadania, João Romaneto, que é presidente do PL no estado da Bahia. Muito obrigado pela confiança”, disse Balieiro.