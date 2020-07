Matéria publicada em 6 de julho de 2020, 19:22 horas

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro está com sintomas da Covid-19 e já fez exames nesta segunda-feira, dia 06, no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. O resultado sai nesta terça-feira, ao meio-dia. O presidente, que está com febre de 38 graus e 96% de oxigenação no sangue. mas está passando bem. A informação é da CNN.

O presidente afirmou à CNN que foi ao hospital à pedido da equipe e está tomando hidroxicloroquina por causa dos sintomas.

Bolsonaro também informou que fez também uma ressonância magnética dos pulmões. De acordo com o presidente, este exame não identificou problemas.

Por conta disso, a agenda do presidente cancelou a agenda da semana.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou realizará um novo exame da covid-19. Segundo apurou o Estadão, o presidente se sentiu mal, com sintomas da doença, e por isso decidiu realizar o teste.

“Eu vim agora do hospital, fiz uma ‘chapa’ de pulmão. Tá tudo limpo. Vou fazer exame do Covid agora, mas tá tudo bem”, afirmou ele a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Ele usava máscara durante a conversa e pediu que as pessoas não chegassem perto dele. “Não pode chegar muito perto não, tá. Recomendação para todo mundo.”