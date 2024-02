Bolsonaro fica em silêncio durante depoimento na Polícia Federal

Brasília – O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou há pouco a sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde esteve nesta quinta-feira (22) para prestar explicações quanto a uma suposta tentativa de golpe de Estado para permanecer à frente do Palácio do Planalto após sua derrota em 2022.

De acordo com a defesa do ex-presidente, ele se manteve calado durante o depoimento e ficou menos de meia hora no local. Outros investigados, como o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, e o ex-ministro Walter Souza Braga Netto, também compareceram à PF para prestar depoimento.

As investigações conduzidas pela Polícia Federal são baseadas em mensagens e documentos apresentados através do acordo de delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid.