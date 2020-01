Bolsonaro garante a Rodrigo Drable reavaliar processo de concessão da Dutra

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2020, 15:08 horas

Barra Mansa- Após a repercussão do vídeo gravado pelo prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, se colocando contra o novo projeto de concessão da via Dutra, que implica na transferência da praça de pedágio para o município, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou em contato via telefone com o Chefe do Executivo, afirmando ter visto o material e garantiu que concorda com vários argumentos levantados. Como resultado do questionamento de Drable, a concessão será revista.

— Ele nos deu a oportunidade de apresentar pessoalmente sugestões para todo Sul Fluminense, de maneira que tenhamos a garantia do desenvolvimento e não o retrocesso. Fico muito feliz com essa oportunidade — comemorou o prefeito.

No último dia 15 , Rodrigo Drable participou de uma audiência pública, no Rio de Janeiro. Na ocasião, foi apresentado o novo modelo de concessão da Via Dutra. Após Rodrigo se colocar contra a implementação do sistema na cidade, ele gravou um vídeo falando que iria continuar trabalhando para que o projeto não fosse adiante.