Bolsonaro participa de formatura de militares na Aman

Matéria publicada em 24 de setembro de 2020, 08:32 horas

Resende – O presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de militares da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), na manhã desta quinta-feira (24), em Resende. No evento, ele estava acompanhado do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e do general Braga Netto, da Casa Civil.

Após a formatura, o presidente deve dar uma palestra aos cadetes da academia. A visita na Aman está prevista para terminar por volta de 13h30. Depois o presidente vai participar de um evento na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, no Rio de Janeiro.

O presidente Jair Bolsonaro chegou Resende no início da noite desta quarta-feira (23). Bolsonaro chegou a Academia em um helicóptero e seu primeiro ato foi visitar um quiosque de cachorro-quente que ele frequentava desde antes de ser Presidente da República. Ao sair, parou para fazer fotos com guardas municipais. A presença do presidente atraiu muita curiosidade e chegou a gerar engarrafamento no trânsito.