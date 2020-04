Bolsonaro pode demitir Mandeta ainda hoje

Matéria publicada em 6 de abril de 2020, 15:40 horas

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro pode demitir o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandeta, ainda nesta segunda-feira. Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, é o mais cotado para assumir o cargo.

O ato oficial de exoneração de Mandetta está sendo preparado nesta tarde no Palácio do Planalto. A expectativa é que a decisão seja publicada em edição extra do Diário Oficial da União após reunião do presidente com todos os ministros, entre eles Mandetta, convocada para as 17h.

A informação é do Jornal O Globo.