Bolsonaro pode viajar para Resende nesta quarta-feira e participar de palestra com cadetes da Aman

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 13:09 horas

Resende – O presidente Jair Bolsonaro visitará Resende na tarde desta quarta-feira (23), deve chegar no município por volta das 17h30. O presidente passará a noite na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), onde realizará uma palestra com cadetes da Aman, no dia seguinte (24).

Bolsonaro teve um encontro no Palácio do Planalto com o Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos e com o Senador Roberto Rocha, na manhã de quarta-feira.

Na parte da tarde, o presidente seguirá para Base Aérea de Brasília para o Sul do Rio de Janeiro, com destino a Resende.

Na quinta-feira (24), após deixar a Aman, o presidente participa de um evento na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, no Rio de Janeiro.