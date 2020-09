Bolsonaro reafirma que não haverá praça de pedágio na Via Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de setembro de 2020, 09:11 horas

Barra Mansa e Brasília – Na noite de quinta-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro promoveu uma live em suas redes sociais e reafirmou que não haverá mais instalação de praças de pedágio na Rodovia Presidente Dutra em Barra Mansa e em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo.

A primeira afirmação de Bolsonaro sobre pedágio em Barra Mansa ocorreu em live do dia 23 de janeiro e a segunda na live de ontem. O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, compartilhou um trecho da live em que o presidente comentou sobre a situação.

Bolsonaro também disse que no momento da renovação da concessão da Dutra, que vencerá no próximo ano, o governo irá propor a diminuição do valor do pedágio e não permitirá a construção de novas praças de , além de que haverá uma redução de 30% no valor do pedágio.

Segundo o Ministério da Infraestrutura, a concessão da BR-116, BR-465 e BR-101 (Nova Dutra) deve ser o ativo que despertará o interesse de investidores dentre os leilões de rodovias, aeroportos, ferrovias e portos previstos para 2020. As informações sobre o leilão estão em consulta pública a cargo da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Dutra

A Rodovia Presidente Dutra é administrada pela empresa CCR desde 1996 e o contrato vencerá em março de 2021. A intenção do governo federal é realizar a discussão no final do segundo semestre desde ano.

O trecho a ser leiloado liga Rio de Janeiro e São Paulo, duas maiores regiões metropolitanas do país, passando por mais de 30 municípios.