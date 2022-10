Bolsonaro teve mais votos que Lula na região

Matéria publicada em 30 de outubro de 2022, 20:43 horas

Sul Fluminense – O presidente Jair Bolsonaro (PL), que perdeu no segundo turno para Luís Inácio Lula da Silva, no cômputo geral dos votos, teve mais votos do que seu adversário na maior parte das cidades da região.

Dos doze municípios do Sul Fluminense, só quatro deram mais votos a Lula do que a Bolsonaro: Barra do Piraí, Pinheiral, Quatis e Rio Claro.

Em Angra dos Reis, Barra Mansa, Itatiaia, Paraty, Piraí, Porto Real, Resende e Volta Redonda, o mais votado foi Jair Bolsonaro.

As votações na região