Bombeiros buscam ocupantes de bimotor que caiu no mar entre SP e RJ

O voo saiu às 20h30 do Aeroporto dos Amarais, em Campinas, e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. No início da manhã, a Força Aérea Brasileira (FAB) localizou destroços que podem ser do avião. Segundo as informações, a queda teria ocorrido por volta das 21h de ontem(25).

O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que recebeu o chamado do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro à 1h20 informando sobre a queda da aeronave e em seguida de parentes do piloto que relataram problemas com o avião. Além do piloto, estavam no avião mais um tripulante e um passageiro.