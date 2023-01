Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 15:25 horas

Volta Redonda – Os bombeiros controlaram, no início da tarde desta quinta-feira (26), um incendido em um depósito localizado sob o Viaduto Nossa Senhora das Graças, que liga os bairros Amaral Peixoto e Aterrado.

De acordo com os moradores do local, o depósito era utilizado para guardar materiais recicláveis. Ainda não foi informado o motivo do incêndio no local.