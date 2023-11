Bombeiros controlam incêndio no Hospital da Mulher de Barra Mansa - Diário do Vale

Barra Mansa – Um incêndio atingiu o Hospital da Mulher de Barra Mansa, na tarde deste sábado (11). O Corpo de Bombeiros foi acionado e o incêndio controlado. Ninguém ficou ferido e todos os pacientes foram transferidos.

O prefeito da cidade, Rodrigo Drable, publicou em uma rede social algumas informações sobre o ocorrido. Segundo divulgado, o incêndio teria acontecido apenas em uma enfermaria, sem se espalhar. A suspeita é de uma pane elétrica no ar-condicionado. Uma perícia será feita no hospital para identificar se há outros pontos de risco no hospital

“Vamos entender o problema e tentar resolver isso o mais rápido possível para voltar a funcionar o hospital com segurança para todos”, disse Drable.