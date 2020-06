Bombeiros fazem buscas a jovem desaparecido em Volta Redonda

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 18:48 horas

Volta Redonda – Bombeiros, pelo segundo dia consecutivo, fazem buscas em uma área de mata no Siderlândia, em Volta Redonda. A intenção é tentar localizar Renan Júnior Ferreira, 29 anos. Ele conduzia uma Saveiro, no domingo (7), quando foi visto pela última vez neste bairro.

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Renan. O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Victor Arthur Tuttman Diegues, solicitou às pessoas que, por acaso saibam do paradeiro de Renan, que liguem por meio do Disque Denúncia da Delegacia de Volta Redonda (197).

A família também disponibilizou o celular (24) 98822 9515, pela mesma finalidade dos policiais.

Na quinta-feira (11), à noite, bombeiros e policiais também fizeram buscas no bairro Sidervile, localizado à margem direita do Rio Paraíba do Sul. Eles chegaram a usar lanternas, mas não tiveram sucesso em suas investidas.

Neste momento, as buscas continuam naquelas localidades, segundo os bombeiros, que prestam serviços internos na sede do Corpo de Bombeiros, no bairro Aterrado.