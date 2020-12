Bombeiros fazem varredura em local de queda de helicóptero em Angra

Angra dos Reis – Bombeiros do quartel de Mambucaba realizaram na manhã deste sábado, 12, uma varredura no local onde caiu o helicóptero que provocou a morte do piloto de Volta Redonda, – Bombeiros do quartel de Mambucaba realizaram na manhã deste sábado, 12, uma varredura no local onde caiu o helicóptero que provocou a morte do piloto de Volta Redonda, Eurico Azevedo Neto, de 44 anos , nessa sexta-feira, dia 11. Eurico estava indo buscar um hóspede, quando a aeronave pilotada por ele, modelo BHT-206-B-3, ano 2020, caiu no Rio Mambucaba, próximo ao Hotel do Bosque, às margens na Rodovia Rio-Santos.

Bombeiros aguardam a chegada dos agentes do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes), que vão apurar as causas do acidente e recolher destroços da aeronave que serão periciados. O helicóptero será içado do rio, pois o local do acidente é considerado de difícil acesso. Segundo testemunhas, as hélices do aparelho bateram em fios de alta tensão, o que teria provocado a queda da aeronave.