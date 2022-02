Bombeiros resgatam homem no Rio Paraíba; veja vídeos

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2022, 13:00 horas

Volta Redonda – Homem acaba de ser resgatado pelos bombeiros no Rio Paraíba do Sul, embaixo da ponte que liga a Avenida 7 de Setembro, no Aterrado, ao Aero Clube.

Ele ficou cerca de meia-hora se segurando no entulho acumulado até em uma das colunas da ponte – até o Corpo de Bombeiros ser acionado e resgatá-lo.

Mas se sabe, até o momento, como ele terminou ilhado naquele local.

Abaixo o vídeo do resgate:

Veja as imagens do início do resgate: