Bombeiros vão reforçar o efetivo em Barra Mansa devido às chuvas - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de março de 2023, 18:25 horas

Barra Mansa – Barra Mansa recebeu a visita do coronel Leandro Sampaio Monteiro, secretário de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). O coronel estabeleceu o aumento do efetivo para atender as demandas do município após avaliação da situação de Barra Mansa, que há cerca de 60 dias vem sofrendo com a chuva constante. O encontro, que aconteceu no fim da manhã desta segunda-feira (6), no Parque da Cidade, foi acompanhado pelo coordenador de Proteção e Defesa Civil do município (COMPDEC), João Vitor da Silva Ramos, o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, o secretário de Governo, Luiz Furlani, e militares do Corpo de Bombeiros.

“O Corpo de Bombeiros já está na cidade dando apoio, mas determinei ao comandante da área que amplie os nossos militares na região. Ainda hoje vamos ter mais 14 militares de serviço 24 horas, além dos que já temos. Estou enviando uma equipe da Defesa Civil do Estado para auxiliar na homologação, o quanto antes, do decreto de situação de emergência”, informou.

O coronel também disse que vai conversar com a secretária estadual de Desenvolvimento Social para poder atender das famílias que estão em área de risco, visto que a previsão é de mais chuvas. “Nós temos que preservar a vida da população e vamos ver também a questão do aluguel social. Também vou informar a situação ao secretário estadual de Meio Ambiente, que também é vice-governador, e buscar soluções sobre a limpeza dos rios aqui em Barra Mansa”, revelou Leandro.

O coordenador de Proteção e Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, explicou quais são os próximos passos na busca de soluções para o enfrentamento dos transtornos causados pelas chuvas.

“Nós já havíamos feito um decreto anteriormente, mas que agora vai passar por algumas retificações para ser homologado no Estado. A Defesa Civil Estadual e o comandante geral do Corpo de Bombeiros estão enviando um efetivo para nos auxiliar, tanto na parte de vistorias técnicas, quanto na parte documental. Validando essa documentação no Estado, o município efetiva a situação de emergência, o que nos dá subsídio para melhorar o nosso poder de resposta mediante as ocorrências”, concluiu João Vitor.