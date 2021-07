Bosque do Lua promove jantar ‘harmonizado’ nesta quarta-feira, dia 28

Matéria publicada em 27 de julho de 2021, 17:12 horas

Volta Redonda – O Bosque da Lua Gastrobar, em parceria com o Empório em Casa, promove nesta quarta feira, dia 28, a partir das 19h, o “Menu Armonizado”. O evento, que tem vagas limitadas, oferece uma gastronomia marcante, com pratos selecionados, para harmonizar com vinhos surpreendentes.

Os interessados poderão saborear com pratos como Risoto de frutos do mar com linguicinha defumada e caldo de polvo, que será acompanhada com vinho tinto ‘Real Compañia Tempranillo, entre outras delícias.

Com vagas limitadas, os interessados devem entrar em contato através do (24) 97404-3120 para realizar sua reserva antecipada. O Bosque da Lua Gastrobar fica na Rua 108, nº 215, Laranjal – Volta Redonda.