Rio – O Botafogo anunciou a contratação do lateral direito uruguaio Damian Suárez, 35 anos. O jogador já está no Rio de Janeiro e assinou contrato definitivo até o final de 2025 com o Glorioso.

Damian, apelidado de ‘El Zorro’, foi revelado pelo Defensor Sporting – Uruguai, tem passagens por clubes como Sporting Gijón – Espanha, Elche – Espanha e estava defendendo o Getafe- Espanha.