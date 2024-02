Botafogo anuncia reforços para a sua equipe Sub-20

Rio – A diretoria do Botafogo está reforçando o elenco da sua categoria Sub-20, que defenderá o clube nesta temporada e de uma só vez anunciou nesta quinta-feira (15), a contratação de três atletas.

De Pernambuco vieram meia Charles, que atuava no Náutico, o volante Rodrigo Guety, defendia o Retrô, e da região dos lagos no Rio de Janeiro veio o lateral direito Jack, que era jogador do Sampaio Corrêa. Elenco Sub-20 se apresentou nesta quinta-feira.

Os jogadores da categoria Sub-20 do Glorioso se apresentaram nesta quinta-feira e passaram por avaliações com os departamentos de fisiologia fisioterapia, nutrição e psicologia. Na sequência os atletas treinaram no campo anexo do Estádio Nilton Santos.